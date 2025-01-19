Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» может купить Энрике за сумму до € 40 млн, зарплата игрока € 4 млн — источник

«Зенит» может купить Энрике за сумму до € 40 млн, зарплата игрока € 4 млн — источник
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» может заплатить за трансфер крайнего нападающего «Ботафого» Луиса Энрике до € 40 млн, из которых € 32 млн — фиксированные выплаты, ещё € 8 млн предусмотрены в виде бонусов за достижения футболиста в санкт-петербургском клубе. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, заработная плата 24-летнего нападающего составит € 4 млн плюс бонусы. Также за переход Энрике предусмотрены комиссионные в размере около € 4 млн.

Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 года вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно € 22 млн.

Материалы по теме
Николо Скира раскрыл некоторые подробности о возможном контракте Луиса Энрике с «Зенитом»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android