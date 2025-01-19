Игрок «Хетафе» — о матче с «Барселоной»: Гави всё время говорил, что мы вылетим из Ла Лиги
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Защитник «Хетафе» Хуан Иглесиас рассказал о диалоге, который у него состоялся с полузащитником «Барселоны» Гави во время очного матча команд в 20-м туре Ла Лиги (1:1).
Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9' 1:1 Арамбарри – 34'
«[По ходу игры] Гави продолжал твердить нам, что мы вылетим во второй дивизион. Говоря это, он прикрывал свой рот рукой. Я сказал ему, что если он достаточно взрослый, то должен убрать руку и сказать мне это в лицо. Их [футболистов «Барселоны»] очень злит, что они никогда не могут набрать здесь три очка», — приводит слова Иглесиаса COPE.
После 20 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 39 очков и занимает третье место. «Хетафе» заработал 20 очков и располагается на 16-й строчке.
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