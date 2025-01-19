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Экс-тренер Сергеева: главное, чтобы в «Локомотиве» Ваня не присел, как в «Зените»

Экс-тренер Сергеева: главное, чтобы в «Локомотиве» Ваня не присел, как в «Зените»
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Бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов, работавший в московском клубе с 29-летним российским нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Иваном Сергеевым, поделился мнением о возможном переходе футболиста в «Локомотив».

«Локомотиву» в любом случае нужно искать центрального нападающего. Главное, чтобы не получилось как в «Зените». А то Сергеев перейдёт в «Локомотив» и присядет. Это не лучший вариант, ранее уже пропустил год, не играя в «Зените». Для игрока в 28-29 лет сидеть на лавочке и протирать одно место не очень здорово.

Если «Локомотив» будет брать Сергеева игроком основного состава, тогда вполне приемлемо. Конкуренция однозначно будет. В «Крыльях» Сергееву полностью доверяет Осинькин. Ване нужно играть — все знают, что он умеющий и забивной футболист. Если «Локомотив» хочет продолжать борьбу за тройку, нужно усиливаться», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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