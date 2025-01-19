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«Трудно принять это». Гасперини — о поражении «Аталанты» в матче с «Наполи»

«Трудно принять это». Гасперини — о поражении «Аталанты» в матче с «Наполи»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении своей команды в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (2:3).

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Ретеги – 16'     1:1 Политано – 27'     1:2 Мактоминей – 40'     2:2 Лукман – 55'     2:3 Лукаку – 78'    

«Нам трудно принять это поражение, учитывая то, как мы играли, а также статистику, но это футбол. Это не умаляет достоинств «Наполи», однако трудно принять подобное.

Мы играем каждые три дня, и, возможно, в некоторых матчах не выкладываемся на полную. За последние несколько недель наша команда встречалась с «Лацио», «Ювентусом», «Интером» и «Наполи». Это были лучшие матчи в итальянском футболе.

Всё в порядке, нам необходимо сосредоточиться на нашем пути. Возможно, [во встрече с «Наполи»] «Аталанта» заплатила высокую цену, ведь в других матчах нам везло больше, но в целом я увидел отличную игру», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

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