Николай Наумов: не считаю, что Голенков и Сергеев усилят «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о потенциальном переходе нападающего «Ростова» Егора Голенкова и форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский клуб.

«Локомотиву» обязательно нужен нападающий. Но я сомневаюсь, что кандидатуры Голенкова и Сергеева намного сильнее тех, что есть в «Локомотиве». Не считаю, что они усилят команду. Может, Голенков в последнее время чуть посильнее, а Сергеев совсем не впечатляет. «Локомотиву» ещё нужно поискать нападающего», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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