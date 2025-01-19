Антони близок к переходу в «Бетис» на правах аренды — Фабрицио Романо

«Бетис» близок к достижению соглашения с «Манчестер Юнайтед» о переходе крайнего нападающего Антони на правах аренды, рассчитанной до июня. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение между клубами не будет включать себя пункт о выкупе бразильского футболиста. Подчёркивается, что английский клуб покроет часть заработной платы Антони.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: