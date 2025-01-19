Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антони близок к переходу в «Бетис» на правах аренды — Фабрицио Романо

Антони близок к переходу в «Бетис» на правах аренды — Фабрицио Романо
Комментарии

«Бетис» близок к достижению соглашения с «Манчестер Юнайтед» о переходе крайнего нападающего Антони на правах аренды, рассчитанной до июня. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение между клубами не будет включать себя пункт о выкупе бразильского футболиста. Подчёркивается, что английский клуб покроет часть заработной платы Антони.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Джейкобс: «Бетис» готов арендовать Антони, если «МЮ» покроет часть его оклада в £ 200 тыс.

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android