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Главный тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал победу своей команды в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал победу своей команды в матче с «Миланом»
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился мнением о победе своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:0).

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Мбангула – 59'     2:0 Веа – 64'    

«Сегодня мы были лучше нашего соперника, я думаю, что сегодняшняя победа заслуженна. Мы должны исправлять некоторые ошибки, которые мы допускаем во время матчей. Но мы были хороши на поле, приятно выиграть игру у соперника с отличными футболистами и опытным тренером. Это три важных очка перед нашими болельщиками, которых я ещё раз благодарю за поддержку, которую они оказывают этой команде. Есть много способов добраться до обеих штрафных, и именно на этих участках поля решаются матчи, сегодня мы были хороши в том, чтобы забивать голы и не пропускать за счёт агрессивной игры в обороне как команда. Победа – это всегда хорошо, потому что она приносит энтузиазм, это дополнительная мотивация для всех. Мы должны быть довольны результатом», — приводит слова Мотты официальный сайт клуба.

После 21 сыгранного матча «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков.

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