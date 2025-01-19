Главный тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал победу своей команды в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился мнением о победе своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:0).

«Сегодня мы были лучше нашего соперника, я думаю, что сегодняшняя победа заслуженна. Мы должны исправлять некоторые ошибки, которые мы допускаем во время матчей. Но мы были хороши на поле, приятно выиграть игру у соперника с отличными футболистами и опытным тренером. Это три важных очка перед нашими болельщиками, которых я ещё раз благодарю за поддержку, которую они оказывают этой команде. Есть много способов добраться до обеих штрафных, и именно на этих участках поля решаются матчи, сегодня мы были хороши в том, чтобы забивать голы и не пропускать за счёт агрессивной игры в обороне как команда. Победа – это всегда хорошо, потому что она приносит энтузиазм, это дополнительная мотивация для всех. Мы должны быть довольны результатом», — приводит слова Мотты официальный сайт клуба.

После 21 сыгранного матча «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков.