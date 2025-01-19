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Новиков: Захаряну не надо возвращаться в «Динамо», он справится с конкуренцией в Испании

Новиков: Захаряну не надо возвращаться в «Динамо», он справится с конкуренцией в Испании
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Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков ответил на вопрос, сможет ли российский полузащитник Арсен Захарян справиться с конкуренцией в «Реале Сосьедад».

«Справится, ему надо верить в свои силы и не нужно смотреть на конкурентов. Надо показывать тот футбол, за который взяли Арсена в команду. Уверен на 200%, что если бы в «Реале Сосьедад» на него не рассчитывали, то не стали бы покупать. Клуб показал, что видит потенциал Захаряна, рассчитывает на него. Его задача — развиваться, становиться сильнее и добиваться с командой поставленных задач.

Совершит ли Захарян ошибку, если вернётся в «Динамо»? Думаю, ему не надо возвращаться. Нужно играть в Испании и показывать себя там», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб по причине травмы. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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