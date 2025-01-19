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Экс-игрок «Арсенала» Эдуардо: если «канониры» купят Влаховича, то смогут выиграть АПЛ

Экс-игрок «Арсенала» Эдуардо: если «канониры» купят Влаховича, то смогут выиграть АПЛ
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Бывший нападающий «Арсенала» Эдуардо да Силва ответил, какой форвард нужен «канонирам» для победы в чемпионате Англии.

«Я бы выбрал Влаховича. Болельщики хотят, чтобы к команде присоединилась суперзвезда, и именно серб поможет «Арсеналу» выиграть чемпионат [Англии].

Когда клуб подписывал контракт с Обамеянгом из дортмундской «Боруссии», он уже был признанной звездой в Германии. После он забил несколько важных голов за «Арсенал». Влахович делает то же самое в «Ювентусе». Его стиль игры подходит «Арсеналу», — приводит слова Эдуардо The Sun.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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