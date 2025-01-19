Вендел перейдёт из «Зенита» в «Ботафого» летом за € 12+3 млн — Canal do Medeiros

«Ботафого» купит полузащитника «Зенита» Вендела за € 15 млн, из которых € 12 млн — фиксированные выплаты, а ещё € 3 млн предусмотрены в виде бонусов за достижения футболиста в бразильском клубе. Об этом сообщает FDMC со ссылкой на Canal do Medeiros.

По информации источника, санкт-петербургский клуб согласился продать Вендела в «Ботафого» грядущим летом.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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