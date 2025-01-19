Экс-игрок «Динамо» и «Зенита» Артур Юсупов объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник московского «Динамо», «Ростова», «Зенита» и других российских команд Артур Юсупов объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

«Хочу поделиться с вами, что пришло моё время и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась с 2009 по 2025 годы! Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнёров по команде, соперников, и, конечно же, болельщиков, без вас футбол — это не футбол!

За это время было много разных моментов, но те сумасшедшие, крутые эмоции, которые получил, я буду помнить всю жизнь», — написал Юсупов в своём аккаунте в социальной сети.

Больше всего игр в своей карьере Юсупов провёл в составе «Динамо», в системе которого он находился с 2009 по 2015 год и с 2019 по 2020 год. За бело-голубых полузащитник сыграл 147 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 14 результативными передачами.

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