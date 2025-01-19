Кокшаров: в «Краснодаре» больше иностранцев, больше латиноамериканских вайбов

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Александр Кокшаров, выступающий в команде на правах аренды, сравнил нижегородский клуб с «Краснодаром».

– С кем уже подружился в команде? Чувствуется разница по сравнению с «Краснодаром»?

– Со всеми постепенно налаживаю контакт. Но больше всего общаюсь с ребятами из молодёжной сборной России – Ярославом Крашевским, Максимом Шнапцевым. Разумеется, хорошо знаком с Александром Эктовым, который также играл в «Краснодаре». Спасибо им, что помогают с адаптацией в команде. В «Краснодаре» больше иностранцев, больше латиноамериканских вайбов. В «Пари НН» больше русской речи. Хотя для меня нет разницы в этом плане, это не играет определяющей роли – я хорошо отношусь к легионерам, хорошо общаюсь с российскими игроками. Со всеми умею находить общий язык, — приводит слова Кокшарова официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Кокшаров сыграл за «Краснодар» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.