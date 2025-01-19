Гвардиола: ещё в прошлом году понимали, что нужно действовать на рынке. Этим и занимаемся

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об активности «горожан» в зимнее трансферное окно.

«В минувшем сезоне у нас было ощущение, что рано или поздно нам придётся действовать на [трансферном] рынке. Этим мы и занимаемся.

Не стали бы этого делать, если бы футболисты были в хорошей форме. Однако сегодня в нашем распоряжении есть один-два центральных защитника, не более», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Сити» близок к подписанию защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша и защитника «Палмейраса» Витора Рейса.

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