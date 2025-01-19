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Артета — о победе «Ливерпуля»: замены оказали влияние, и им удалось изменить игру

Артета — о победе «Ливерпуля»: замены оказали влияние, и им удалось изменить игру
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Главный тренер лондонского «Арсенала» сравнил результат своей команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0) и победу «Ливерпуля» в матче с «Брентфордом» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мартинелли – 35'     2:0 Хаверц – 55'     2:1 Тилеманс – 60'     2:2 Уоткинс – 68'    

«Да, очевидно, что им это удалось. Я имею в виду, что замены оказали влияние и «Ливерпулю» удалось изменить игру. А с нашей стороны всё было наоборот, хотя после того, как мы пропустили два гола, мы были очень близко друг к другу, опасность заключалась в том, что я знал состояние своей команды, что мы можем играть хуже, потому что мы были физически истощены. Внезапно команда нашла в себе силы, чтобы снова пойти вперёд, и просто заперла «Астон Виллу» в своей штрафной и шла и шла снова, пытаясь найти гол, который мы не смогли забить в конце», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка и отставая на шесть очков от идущего на первом месте «Ливерпуля», который имеет одну игру в запасе.

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