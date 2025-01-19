Артета — о победе «Ливерпуля»: замены оказали влияние, и им удалось изменить игру

Главный тренер лондонского «Арсенала» сравнил результат своей команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0) и победу «Ливерпуля» в матче с «Брентфордом» (2:0).

«Да, очевидно, что им это удалось. Я имею в виду, что замены оказали влияние и «Ливерпулю» удалось изменить игру. А с нашей стороны всё было наоборот, хотя после того, как мы пропустили два гола, мы были очень близко друг к другу, опасность заключалась в том, что я знал состояние своей команды, что мы можем играть хуже, потому что мы были физически истощены. Внезапно команда нашла в себе силы, чтобы снова пойти вперёд, и просто заперла «Астон Виллу» в своей штрафной и шла и шла снова, пытаясь найти гол, который мы не смогли забить в конце», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка и отставая на шесть очков от идущего на первом месте «Ливерпуля», который имеет одну игру в запасе.