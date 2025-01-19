Хулен Лопетеги может стать новым главным тренером сборной Бельгии — Тавольери

Испанский специалист Хулен Лопетеги рассматривается в качестве потенциального нового главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, кандидатуру Лопетеги выбрал спортивный директор бельгийской национальной команды Винсент Маннерт. Подчёркивается, что приход испанского специалиста в сборную повысит шансы на возвращение в неё вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который перестал выступать за «красных дьяволов» из-за конфликта с бывшим тренером Доменико Тедеско.

Последним местом работы Лопетеги был «Вест Хэм», который он тренировал с июля 2024 года по январь 2025 года.

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