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«Наполи» одержал шесть побед подряд в Серии А

«Наполи» одержал шесть побед подряд в Серии А
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Футбольный клуб «Наполи» в субботу, 18 января, обыграл «Аталанту» в 21-м туре итальянской Серии А со счётом 3:2. Эта победа стала для неаполитанцев шестой подряд в матчах чемпионата страны.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Ретеги – 16'     1:1 Политано – 27'     1:2 Мактоминей – 40'     2:2 Лукман – 55'     2:3 Лукаку – 78'    

В составе «Наполи» голами отметились Маттео Политано, Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку, забивший победный мяч на 78-й минуте.

Ранее «Наполи» обыграл «Верону» (2:0), «Фиорентину» (3:0), «Венецию» (1:0), «Дженоа» (2:1) и «Удинезе» (3:1). Последний раз команда Антонио Конте проигрывала 8 декабря в матче 15-го тура чемпионата Италии римскому «Лацио».

«Наполи» после 21-го матча занимает первое место в итальянской Серии А, заработав 50 очков.

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