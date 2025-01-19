«Наполи» одержал шесть побед подряд в Серии А
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Футбольный клуб «Наполи» в субботу, 18 января, обыграл «Аталанту» в 21-м туре итальянской Серии А со счётом 3:2. Эта победа стала для неаполитанцев шестой подряд в матчах чемпионата страны.
Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Ретеги – 16' 1:1 Политано – 27' 1:2 Мактоминей – 40' 2:2 Лукман – 55' 2:3 Лукаку – 78'
В составе «Наполи» голами отметились Маттео Политано, Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку, забивший победный мяч на 78-й минуте.
Ранее «Наполи» обыграл «Верону» (2:0), «Фиорентину» (3:0), «Венецию» (1:0), «Дженоа» (2:1) и «Удинезе» (3:1). Последний раз команда Антонио Конте проигрывала 8 декабря в матче 15-го тура чемпионата Италии римскому «Лацио».
«Наполи» после 21-го матча занимает первое место в итальянской Серии А, заработав 50 очков.
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