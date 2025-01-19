«Наполи» одержал шесть побед подряд в Серии А

Футбольный клуб «Наполи» в субботу, 18 января, обыграл «Аталанту» в 21-м туре итальянской Серии А со счётом 3:2. Эта победа стала для неаполитанцев шестой подряд в матчах чемпионата страны.

В составе «Наполи» голами отметились Маттео Политано, Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку, забивший победный мяч на 78-й минуте.

Ранее «Наполи» обыграл «Верону» (2:0), «Фиорентину» (3:0), «Венецию» (1:0), «Дженоа» (2:1) и «Удинезе» (3:1). Последний раз команда Антонио Конте проигрывала 8 декабря в матче 15-го тура чемпионата Италии римскому «Лацио».

«Наполи» после 21-го матча занимает первое место в итальянской Серии А, заработав 50 очков.