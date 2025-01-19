Экс-вратарь «Црвены Звезды» Гучмазов: в Сербии я ощутил дух единства с Россией

Бывший вратарь «Црвены Звезды» Илья Гучмазов, ныне выступающий за боснийскую «Слогу», рассказал о жизни в Сербии.

— Какая жизнь в Сербии в быту?

— Первый год там я тоже жил в интернате, что помогло довольно быстро выучить язык. После начала пандемии коронавируса я снял квартиру и в плане быта очень быстро приспособился. Поведение людей в Сербии мало отличается от России.

— Ощутил дух единства России и Сербии?

— Да. Когда люди в магазине, такси или автобусе узнавали, откуда я, часто говорили о любви к России или рассказывали, как ездили в нашу страну, — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российский футболист попал в академию сербской «Црвены Звезды» в возрасте 18 лет.

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