Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Црвены Звезды» Гучмазов: в Сербии я ощутил дух единства с Россией

Экс-вратарь «Црвены Звезды» Гучмазов: в Сербии я ощутил дух единства с Россией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Црвены Звезды» Илья Гучмазов, ныне выступающий за боснийскую «Слогу», рассказал о жизни в Сербии.

— Какая жизнь в Сербии в быту?
— Первый год там я тоже жил в интернате, что помогло довольно быстро выучить язык. После начала пандемии коронавируса я снял квартиру и в плане быта очень быстро приспособился. Поведение людей в Сербии мало отличается от России.

— Ощутил дух единства России и Сербии?
— Да. Когда люди в магазине, такси или автобусе узнавали, откуда я, часто говорили о любви к России или рассказывали, как ездили в нашу страну, — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российский футболист попал в академию сербской «Црвены Звезды» в возрасте 18 лет.

Материалы по теме
ЦСКА интересуется полузащитником Лукой Иличем из «Црвены Звезды» — MaxSport

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android