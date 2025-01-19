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Российский вратарь «Слоги» считает, что три топ-клуба Боснии могли бы играть в РПЛ

Российский вратарь «Слоги» считает, что три топ-клуба Боснии могли бы играть в РПЛ
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Российский вратарь боснийской «Слоги» Илья Гучмазов считает, что три клуба из местного чемпионата могли бы выиграть Российскую Премьер-Лигу.

«Думаю, топ-клубы лиги — «Зриньски», «Борац», «Сараево» — спокойно могли бы играть в РПЛ, а «Слога» была бы в серединке нашей Первой лиги», — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гучмазов выступает в составе «Слоги» с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

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