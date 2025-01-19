«Барселона» — это мафия». Фанаты «Хетафе» оскорбляли Лапорту во время матча Ла Лиги

Болельщики «Хетафе» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Барселоны» и её президента Жоана Лапорты во время очного матча команд в 20-м туре Ла Лиги (1:1). Об этом сообщает Movistar.

По информации источника, фанаты «Хетафе» кричали: «Барселона» — это мафия», а также «Лапорта, ты толстяк, обожающий печенья», «Продай мне ложу, Лапорта, продай мне ложу».

Предположительно, данные скандирования болельщиков были обусловлены их недовольством из-за того, что Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил «Барселоне» зарегистрировать футболистов Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги. Сообщалось, что для этого каталонскому клубу пришлось продать VIP-места на обновлённом «Камп Ноу».

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