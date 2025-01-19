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Владимир Гранат: Артур Юсупов — один из самых недооценённых футболистов в РПЛ

Владимир Гранат: Артур Юсупов — один из самых недооценённых футболистов в РПЛ
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением о бывшем полузащитнике московского «Динамо», «Ростова», «Зенита» и других российских команд Артуре Юсупове, который сегодня, 19 января, объявил о завершении карьеры.

«Юсупов — один из самых недооценённых футболистов в РПЛ. Когда я его впервые увидел на тренировке, уже был виден большой потенциал. В силу своего характера Артур не раскрыл до конца этот потенциал, потому что он слишком скромный. В каких-то моментах скромность ему мешала. Что касается человеческих качеств, я могу сказать только положительное, как и про футбольные», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Больше всего игр в своей карьере Юсупов провёл в составе «Динамо», в системе которого он находился с 2009 по 2015 год и с 2019 по 2020 год. За бело-голубых полузащитник сыграл 147 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 14 результативными передачами.

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