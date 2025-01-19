Балахнин: Голенкову нужно расти, но не вижу его явным усилением для «Локомотива»

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал возможный переход нападающего «Ростова» Егора Голенкова в московский «Локомотив».

«В «Локомотиве» сейчас хорошее нападение. У Воробьёва вообще пик, он на подъёме. Но всегда есть какие-то тактические вещи, чтобы разнообразить игру или в какой-то момент её усилить. В «Локомотиве» знают, что им нужно. Не вижу прямо явного усиления в лице Голенкова, но общекомандное — да.

Может быть, Голенков там и выстрелит. Конечно, хотелось бы, чтобы он остался в «Ростове», но ему нужно расти. «Локо» будет серьёзным вызовом для него, где можно бороться за что-то. Голенков уже давно в «Ростове», не хочу говорить, что он застоялся, но переход в топ-клуб пойдёт ему на пользу», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.