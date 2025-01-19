Marca: «Реал» спокоен насчёт будущего Винисиуса, несмотря на интерес саудовских клубов

В мадридском «Реале» остаются спокойными относительно будущего крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора, несмотря на то что клубы из Саудовской Аравии ведут активную работу по его подписанию. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство испанского гранда сохраняет спокойствие, поскольку контракт бразильского футболиста рассчитан ещё на два года и включает пункт об отступных в размере € 1 млрд. Подчёркивается, что на текущий момент в клубе не знают, какое решение примет Винисиус относительно своего будущего. В качестве главного претендента на нападающего «Реала» называется «Аль-Хиляль».

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