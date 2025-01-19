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«Манчестер Сити» может подписать хавбека «Ювентуса» — журналист Орнштейн

«Манчестер Сити» может подписать хавбека «Ювентуса» — журналист Орнштейн
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Ювентуса» Дугласу Луису. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» рассматривают вариант с подписанием полузащитника в январское трансферное окно. При этом «Манчестер Сити» хочет взять Луиса в аренду без обязательства дальнейшего выкупа. «Ювентус» изучает варианты как с арендой, так и с продажей бразильского футболиста.

В нынешнем сезоне Луис принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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