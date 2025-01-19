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Сергей Силкин — о Юсупове: игроков с такой сумасшедшей отдачей встретишь нечасто

Сергей Силкин — о Юсупове: игроков с такой сумасшедшей отдачей встретишь нечасто
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о бывшем полузащитнике «Ростова», «Зенита» и других российских команд Артуре Юсупове, который сегодня, 19 января, объявил о завершении карьеры.

«Артур при мне заиграл. Закончил карьеру и ладно — ему 36 лет в этом году. С такими игроками, как он, работать было одно удовольствие. Юсупов хотел заиграть — он заиграл. Но я считаю, что Артур не раскрыл свой потенциал — должен был в сборной играть. Такого уровня игроков с такой сумасшедшей отдачей встретишь нечасто.

В каких-то моментах за счёт партнёров нужно было играть, а он играл на партнёров. Если бы он иногда брал на себя, было бы гораздо острее. Нам удалось поработать вместе недолгое время, но у меня остались хорошие впечатления. Юсупов очень послушный, выполнял всё без вопросов. Таких футболистов немного», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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