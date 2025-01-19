Российский вратарь Гучмазов: в Испании сразу после девятого класса можно идти работать

Российский вратарь Илья Гучмазов рассказал, что было для него самым сложным во время жизни в Испании. Голкипер уехал в Испанию в возрасте 14 лет, где занимался в системе «Эспаньола». На текущий момент Гучмазов играет за боснийскую «Слогу».

«Самое сложное в Испании — необычный график. В испанских школах нет 10-11-х классов. Сразу после девятого можно идти работать или в бакалавриат с дальнейшим поступлением в институт. Мне пришлось поменять школу, поскольку там не было бакалавриата, а другое учебное заведение находилось в центре города. Я приезжал с учёбы в четыре часа, делал уроки и к 22:00 ехал на тренировку. Домой возвращался за полночь, а уже в полседьмого нужно было вставать в школу. Из-за распорядка дня третий год в Испании был самым тяжёлым», — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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