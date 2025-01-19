Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский вратарь Гучмазов: в Испании сразу после девятого класса можно идти работать

Российский вратарь Гучмазов: в Испании сразу после девятого класса можно идти работать
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь Илья Гучмазов рассказал, что было для него самым сложным во время жизни в Испании. Голкипер уехал в Испанию в возрасте 14 лет, где занимался в системе «Эспаньола». На текущий момент Гучмазов играет за боснийскую «Слогу».

«Самое сложное в Испании — необычный график. В испанских школах нет 10-11-х классов. Сразу после девятого можно идти работать или в бакалавриат с дальнейшим поступлением в институт. Мне пришлось поменять школу, поскольку там не было бакалавриата, а другое учебное заведение находилось в центре города. Я приезжал с учёбы в четыре часа, делал уроки и к 22:00 ехал на тренировку. Домой возвращался за полночь, а уже в полседьмого нужно было вставать в школу. Из-за распорядка дня третий год в Испании был самым тяжёлым», — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Экс-вратарь «Црвены Звезды» Гучмазов: в Сербии я ощутил дух единства с Россией

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android