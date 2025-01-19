«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 19 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 26 очков за 21 матч. «Брайтон» заработал 31 очко после 21 тура и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 50 очков за 21 игру.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: