Желудков: в «Зените» деньги тратятся бессмысленно, а академия нужна для галочки

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением об информации, что санкт-петербургский клуб готов заплатить € 35 млн за вингера «Ботафого» Луиса Энрике.

«У богатых свои привычки. Мне до лампочки на эти траты «Зенита». Конечно, сейчас тратить такие деньги на иностранцев бессмысленно. Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны. Задача — выиграть титул. «Краснодар» идёт по другому пути, у них работает академия. У «Зенита» академия нужна для галочки. Есть хорошие пацаны, но все расходятся по другим командам, к «Зениту» они не готовы. Там нужно проявлять себя прямо сейчас, сегодня. Поэтому берут Энрике за 35 миллионов. Это неправильный подход», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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