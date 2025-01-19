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Российский вратарь «Слоги»: в Боснии на матчах звучали националистические кричалки

Российский вратарь «Слоги»: в Боснии на матчах звучали националистические кричалки
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Вратарь «Слоги» Илья Гучмазов, являющийся единственным российским футболистом в Премьер-лиге Боснии и Герцеговины, рассказал об отношении к нему в этой стране.

«В плане жизни Босния очень похожа на Сербию. Несмотря на смешение мусульманской, католической и христианской религий, я не подвергался каким-то нападкам. Ни разу не сталкивался с неприязнью из-за того, что я из России. Ко мне хорошо относятся. Однако во время матчей со стороны активных фанатов звучали националистические кричалки», — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гучмазов выступает в составе «Слоги» с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

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