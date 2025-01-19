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Российский вратарь «Слоги» сравнил цены в России и Боснии

Российский вратарь «Слоги» сравнил цены в России и Боснии
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Бывший вратарь «Црвены Звезды» Илья Гучмазов, ныне выступающий за боснийскую «Слогу», сравнил цены на бензин, продукты, одежду и коммунальные услуги в России и в Боснии и Герцеговине.

«Зная, какие цены в России, не сказал бы, что они кусаются. Самое неприятное — это цена бензина: она намного выше, чем в России. В пересчёте получается почти в два раза дороже, чем у нас, — больше 100 рублей за литр. Зато продукты, одежда и коммунальные услуги если не на таком же уровне, то дешевле. Молоко — 80 рублей, хлеб — 40», — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российский футболист попал в академию сербской «Црвены Звезды» в возрасте 18 лет.

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