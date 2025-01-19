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Романо: «Милан» хочет закрыть сделку по Уокеру в ближайшие сутки, Кайл согласен на переход

Романо: «Милан» хочет закрыть сделку по Уокеру в ближайшие сутки, Кайл согласен на переход
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«Милан» готов завершить сделку по переходу 34-летнего правого защитника Кайла Уокера из «Манчестер Сити». Ключевой раунд переговоров состоится в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны обсуждают вариант с переходом английского футболиста в стан «россонери» на правах аренды, оставляющей за «Миланом» право выкупа игрока. Сам Уокер дал согласие на переход в итальянский гранд.

Уокер выступает в составе «горожан» с 2017 года. За этот период он принял участие в 319 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 23 результативными передачами.

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