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Шахин может быть уволен из «Боруссии» Д после матча ЛЧ, тен Хаг — вероятная замена — Sky

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин может быть уволен в случае неудовлетворительного результата «шмелей» в грядущем матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Болоньей», который состоится во вторник, 21 января. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, серьёзным кандидатом на замену Шахину является бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который был уволен из английского клуба в конце октября.

Также изучается вариант с приглашением Себастьяна Хёнеса, возглавляющего «Штутгарт». В контракте немецкого специалиста есть пункт об отступных в размере € 7-8 млн.

«Боруссия» одержала одну победу в восьми последних матчах во всех турнирах.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: