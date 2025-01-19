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Шахин может быть уволен из «Боруссии» Д после матча ЛЧ, тен Хаг — вероятная замена — Sky

Шахин может быть уволен из «Боруссии» Д после матча ЛЧ, тен Хаг — вероятная замена — Sky
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин может быть уволен в случае неудовлетворительного результата «шмелей» в грядущем матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Болоньей», который состоится во вторник, 21 января. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, серьёзным кандидатом на замену Шахину является бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который был уволен из английского клуба в конце октября.

Также изучается вариант с приглашением Себастьяна Хёнеса, возглавляющего «Штутгарт». В контракте немецкого специалиста есть пункт об отступных в размере € 7-8 млн.

«Боруссия» одержала одну победу в восьми последних матчах во всех турнирах.

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