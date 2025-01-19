Деметрадзе: Кварацхелия помог «Наполи» завоевать чемпионство, его там очень любили

Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе прокомментировал переход крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии во французский «ПСЖ» за € 70 млн из итальянского «Наполи».

«Хвичу очень любили в Неаполе. Они 33 года не могли завоевать чемпионство, а Хвича очень помог клубу. Он внёс большой вклад! Ну что поделать, если он решил перейти в «ПСЖ»? Пожелаем ему только успехов! Кварацхелия — футболист высокого уровня. Он хорошо проявит себя в «ПСЖ». Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией. У Хвичи большой опыт», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 января «ПСЖ» объявил о подписании контракта с грузинским футболистом до 2029 года.