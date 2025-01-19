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«Реал» продлит контракт с двумя звёздами на деньги, сэкономленные с трансфера Дэвиса — DC

«Реал» продлит контракт с двумя звёздами на деньги, сэкономленные с трансфера Дэвиса — DC
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение, что в случае бесплатного перехода левого защитника Альфонсо Дэвиса («Бавария») грядущим летом сэкономленные на его трансфере денежные средства пойдут на продление контрактов с крайним нападающим Винисиусом Жуниором и защитником Антонио Рюдигером. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, также на сэкономленные деньги босс «Королевского клуба» планирует продлить трудовое соглашение с 21-летним центральным защитником Раулем Асенсио, заканчивающееся летом 2026 года.

Контракт Винисиуса с «Реалом» истекает 30 июня 2027 года, Рюдигера — летом 2026 года.

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