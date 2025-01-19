«Реал» — «Лас-Пальмас»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 19 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Лас-Пальмас». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом (Уэльва, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 19 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка.