Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Лас-Пальмас»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

«Реал» — «Лас-Пальмас»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15
Комментарии

Сегодня, 19 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Лас-Пальмас». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом (Уэльва, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка.

Материалы по теме
«Реал» продлит контракт с двумя звёздами на деньги, сэкономленные с трансфера Дэвиса — DC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android