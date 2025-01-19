«Реал» — «Лас-Пальмас»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15
Поделиться
Сегодня, 19 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Лас-Пальмас». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом (Уэльва, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 19 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2025
-
15:25
-
15:15
-
15:14
-
15:10
-
15:08
-
14:58
-
14:50
-
14:46
-
14:40
-
14:32
-
14:25
-
14:18
-
14:10
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:37
-
13:30
-
13:28
-
13:15
-
13:12
-
12:52
-
12:40
-
12:39
-
12:27
-
12:10
-
12:08
-
11:57
-
11:42
-
11:30
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:05
-
11:00