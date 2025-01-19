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Кирилл Новиков: предложения из РПЛ были, но я не посчитал возможным их принять

Кирилл Новиков: предложения из РПЛ были, но я не посчитал возможным их принять
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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал о том, что получал предложения о работе от нескольких клубов Российской Премьер-Лиги, в частности от «Пари Нижний Новгород».

— Вами интересовались клубы РПЛ в последнее время?
— Да. Предложения были, но я не посчитал возможными их принять в силу разных обстоятельств. Они всегда были различными. Я сделал правильный выбор. Не жалею о том, что отказался от предложений.

— К вам обращался «Пари НН»?
— Да, интерес определённый был, но по различным причинам я не принял предложение этого клуба, — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

После 21 сыгранного матча Первой лиги сезона-2024/2025 «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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