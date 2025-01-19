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Баранник: рассчитываю, что Вендел доиграет сезон в «Зените», — уже удавалось его уговорить

Баранник: рассчитываю, что Вендел доиграет сезон в «Зените», — уже удавалось его уговорить
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о возможном уходе хавбека Вендела из санкт-петербургского клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильский игрок может перейти в «Ботафого».

«По будущему Вендела решать только клубу. Он был большим усилением. Первый раз «Зениту» удалось его уговорить остаться. Я рассчитываю, что Вендел спокойно доиграет этот сезон, а после уже сможет искать другие варианты.

Год назад думали, что «Зенит» не договорится с Венделом, но он остался и принёс пользу. Когда Вендел хочет играть, он входит в тройку лучших игроков РПЛ. Он важное звено для «Зенита». Но у клуба есть возможность усиливаться: если Вендела продадут, найдут игрока на его место», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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