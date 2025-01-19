Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» может побороться с «Баварией» и «Челси» за вингера «Боруссии» Дортмунд — Плеттенберг

«МЮ» может побороться с «Баварией» и «Челси» за вингера «Боруссии» Дортмунд — Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» наряду с «Челси» и «Баварией» проявляет интерес к 20-летнему крайнему нападающему дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсу. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент названные клубы не сделали предметного предложения, но выразили конкретную заинтересованность в английском футболисте. Уход Байно-Гиттенса из клуба вероятен в случае непопадания «Боруссии» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Байно-Гиттенс принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Челси» может усилить состав Гарначо и Байно-Гиттенсом — журналист Орнштейн

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android