«МЮ» может побороться с «Баварией» и «Челси» за вингера «Боруссии» Дортмунд — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» наряду с «Челси» и «Баварией» проявляет интерес к 20-летнему крайнему нападающему дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсу. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент названные клубы не сделали предметного предложения, но выразили конкретную заинтересованность в английском футболисте. Уход Байно-Гиттенса из клуба вероятен в случае непопадания «Боруссии» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Байно-Гиттенс принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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