Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола высказался о возможности своего ухода из «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола высказался о возможности своего ухода из «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свой возможный уход из команды в будущем.

«Я бы не простил себе, если бы сейчас сказал, что собираюсь уйти. Я бы не простил себя. Безусловно, это не значит, что всё вернётся на круги своя. По крайней мере, я ни секунды не пожалею о том, что не попробовал это. Ни секунды. И я работаю и пытаюсь это сделать.

Я думаю, что большинство игроков хотят этого [выйти из кризиса]. Большинство игроков хотят попробовать и делают это, потому что я знаю, как они бегают и как страдают. Но страдания — это часть жизни, она никогда не бывает идеальной. Такова сама жизнь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 35 очков за 21 матч.

Материалы по теме
Гвардиола: ещё в прошлом году понимали, что нужно действовать на рынке. Этим и занимаемся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android