«Челси» готов продать отозванного из аренды Чалобу за £ 40 млн — The Sun

«Челси» рассматривает вариант с продажей 25-летнего центрального защитника Трево Чалобы, который 15 января был отозван из аренды в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, лондонский клуб хочет выручить £ 40 млн с потенциального трансфера английского футболиста. Подчёркивается, что «Кристал Пэлас» по-прежнему заинтересован в услугах Чалобы, однако не готов платить за него указанную сумму, а также зарплату в размере £ 7 млн в год.

В нынешнем сезоне Чалоба принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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