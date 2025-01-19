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«Реал» сосредоточится на выборе из двух защитников в случае срыва перехода Дэвиса — AS

«Реал» сосредоточится на выборе из двух защитников в случае срыва перехода Дэвиса — AS
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В случае неудачи с переходом левого защитника Альфонсо Дэвиса («Бавария») грядущим летом мадридский «Реал» сосредоточится на выборе между действующим футболистом «сливочных» Франом Гарсией и игроком «Жироны» Мигелем Гутьерресом, которого они могут выкупить обратно. Об этом сообщает AS.

По информации источника, при условии выбора в пользу Гутьерреса Гарсия с высокой вероятностью покинет команду. Однако «Реалу» придётся заплатить «Жироне» € 8 млн за обратный выкуп своего бывшего футболиста. Подчёркивается, что в случае срыва перехода Дэвиса испанский гранд точно не покинет левый защитник Ферлан Менди.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Дэвис, чей контракт с мюнхенским клубом заканчивается грядущим летом, близок к заключению нового трудового соглашения на улучшенных условиях.

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