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Баранник: в РПЛ не принято никаких мер, чтобы клубы использовали российских игроков

Баранник: в РПЛ не принято никаких мер, чтобы клубы использовали российских игроков
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о возможном переходе вингера «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский клуб.

«Зенит» берёт Энрике для усиления. Другого объяснения быть не может. Если клуб покупает его за такие деньги, то видит необходимость в усилении.

Моё мнение, что в нашей ситуации было бы прекрасно дать шанс молодым футболистам. Но это касается всего чемпионата. В РПЛ не принято никаких мер, чтобы клубы использовали российских игроков. Значит, клубы могут использовать ресурсы, которые у них есть. Возможно, кто-то знает, что в скором времени мы появимся на международной арене. В таком случае надо встречать этот день во всеоружии», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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