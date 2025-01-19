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Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: продлим контракт с Биджиевым — никаких проблем нет

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: продлим контракт с Биджиевым — никаких проблем нет
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с продлением контракта главного тренера клуба Хасанби Биджиева.

«Продлим контракт — никаких проблем нет. Уверен, что всё будет хорошо. Он отлично выполняет свою работу. Мы рады», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

По итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинцы набрали 16 очков в 16 матчах и занимают в турнирной таблице 11-е место, опережая зону стыковых матчей на три очка, а зону прямого вылета — на семь очков.

58-летний главный тренер Хасанби Биджиев возглавляет «Динамо» из Махачкалы с февраля 2024 года.

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