«Боруссия» Дортмунд предлагает Рашфорду условия, схожие с арендой Санчо — Джейкобс

Дортмундская «Боруссия» продолжает переговоры с крайним нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом о том, чтобы он перешёл в немецкий клуб на правах аренды. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «шмели» предлагают условия аренды, аналогичные тем, что они делали нападающему «красных дьяволов» Джейдону Санчо в минувшем сезоне. Тогда «Боруссия» потратила € 3,5 млн и могла заплатить ещё € 4 млн в качестве дополнительных расходов.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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