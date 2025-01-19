Прудников — о трансфере Энрике: без участия в еврокубках я не вижу смысла в таких тратах

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников прокомментировал возможный переход вингера «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит» за € 35 млн.

Зенит» – одна из немногих команд в России, которая может себе позволить такой трансфер. Но я думаю, что в переходах за такие деньги нет надобности в текущих условиях. Сегодня наши клубы просто играют 30 матчей в чемпионате. Они не участвуют в еврокубках. А без участия в еврокубках я не вижу смысла в таких тратах. Сейчас лучше растить своих футболистов, пока у нас есть такая возможность», – приводит слова Прудникова Metaratings.

Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне 2024 года вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.