Вратарь боснийской «Слоги» Гучмазов рассматривает продолжение карьеры в России

Бывший вратарь «Црвены Звезды» Илья Гучмазов, ныне выступающий за боснийскую «Слогу», поделился мнением о возможном возвращении в Россию.

— У тебя контракт до лета 2025 года. Планируешь что-то кардинально менять?

— При отсутствии игровой практики я точно уйду из команды.

— Рассматриваешь возвращение в Россию?

— Конечно. Нужно оставлять все варианты. Для меня нет разницы, где играть — в Боснии, Сербии или России. Главное — играть, — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гучмазов выступает в составе «Слоги» с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.