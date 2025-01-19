Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь боснийской «Слоги» Гучмазов рассматривает продолжение карьеры в России

Вратарь боснийской «Слоги» Гучмазов рассматривает продолжение карьеры в России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Црвены Звезды» Илья Гучмазов, ныне выступающий за боснийскую «Слогу», поделился мнением о возможном возвращении в Россию.

— У тебя контракт до лета 2025 года. Планируешь что-то кардинально менять?
— При отсутствии игровой практики я точно уйду из команды.

— Рассматриваешь возвращение в Россию?
— Конечно. Нужно оставлять все варианты. Для меня нет разницы, где играть — в Боснии, Сербии или России. Главное — играть, — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гучмазов выступает в составе «Слоги» с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

Материалы по теме
Российский вратарь Гучмазов: в Испании сразу после девятого класса можно идти работать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android