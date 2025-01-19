Канищев раскритиковал «Зенит» за возможный трансфер Энрике за € 35 млн

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном переходе вингера «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский клуб за € 35 млн.

«У меня нет понимания, зачем «Зенит» покупает игрока за € 35 млн. Это кот в мешке. Особой информации о футболисте у нас нет. Она вылезла, только когда появился интерес со стороны «Зенита». Это рисковая трата, но сложно сказать, как сложится. Может, Энрике хороший футболист. Возможно, «Зенит» хочет подстраховаться», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне 2024 года вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.