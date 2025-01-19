Вратарь «Слоги» Гучмазов рассказал, как в Боснии отреагировали на трансфер Пьянича в ЦСКА

Бывший вратарь «Црвены Звезды» Илья Гучмазов, ныне выступающий за боснийскую «Слогу», прокомментировал реакцию на переход Миралема Пьянича в московский ЦСКА в Боснии и Герцеговине.

— Нашумевший трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА в Боснии живо обсуждался?

— Как обычный трансфер. Раз меня спросили, слышал ли я об этом переходе, и всё, — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Боснийский футболист присоединился к ЦСКА в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года и может быть продлено ещё на год.