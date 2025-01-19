Прудников: в текущих условиях легионерам интереснее ехать в Европу, а не в РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о привлекательности Российской Премьер-Лиги для легионеров.

«Естественно, РПЛ стала менее привлекательной для иностранцев. Да и клубам нет смысла тратить деньги на известных футболистов, пока мы играем только внутри страны. Какой смысл платить огромные деньги кому-то, кто приедет и просто проведёт 30 матчей, но не растить своих игроков? Тем же иностранцам интереснее ехать туда, где есть европейские турниры. Естественно, в текущих условиях легионерам привлекательнее ехать в Европу, а не в РПЛ», — приводит слова Прудникова Metaratings.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.