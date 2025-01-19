Канищев: вбросами про уход бразильцы выкручивают «Зениту» руки, чтобы им подняли бонусы

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал возможный уход хавбека Вендела из санкт-петербургского клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильский игрок может перейти в «Ботафого».

«Вендел уже не первый раз собирается уйти из «Зенита». Может, это вбросы. Официальных заявлений нет. Бразильские футболисты хорошо зарабатывают. Не думаю, что у бразильцев есть желание куда-то свалить. Такими вбросами они просто могут выкручивать руки руководству, чтобы им подняли очередные бонусы», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.