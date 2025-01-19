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Единственный российский футболист в чемпионате Боснии сравнил Москву и Белград

Единственный российский футболист в чемпионате Боснии сравнил Москву и Белград
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Вратарь «Слоги» Илья Гучмазов, являющийся единственным российским футболистом в Премьер-лиге Боснии и Герцеговины, сравнил Москву и сербский Белград.

«Мне нравится, что происходит с Москвой в последние годы. Постоянно повышается уровень комфорта жизни. То же самое замечаю в Белграде, который стал более европеизированным. Когда я приезжал, это был более простой город, а сейчас везде доставки, каршеринг, электросамокаты. Появляется нотка Европы. Белград начал меняться после ковида и ограничений, когда всё было закрыто. Я же живу в боснийском Добое, до нас ещё это всё не дошло. Простой городок», — сказал Гучмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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